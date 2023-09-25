Вучич заявил об открытой охоте Косово на сербов с разрешения сил НАТО

Президент Сербии Вучич заявил, что силы НАТО дали карт-бланш на охоту на сербов

Силы НАТО в Косово дали Приштине разрешение охотиться на сербов. Об этом на пресс-конференции заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

Лидер Сербии подчеркнул, что косоварская сторона не работает на деэскалацию конфликта, потому что представители KFOR (Kosovo Force, международные силы в Косово под руководством НАТО — прим. «Ленты.ру») не остановили операцию полиции непризнанного Косово против местных сербов, тем самым фактически дав карт-бланш на их устранение. Он также добавил, что они «разрешили охотиться» на косовских сербов «со снайперскими винтовками».

Вучич заявил, что произошедшее не является эпилогом обострения конфликта, в котором виноват исключительно премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти, единственным желанием которого является развязывание войны Сербии с НАТО.

Ранее стало известно, что на патруль полиции Косово было совершено нападение. Курти обвинил в инциденте Сербию, а силы НАТО в Косово (KFOR) выразили готовность поддержать операции косовских силовиков в связи с нападением на местных сотрудников правопорядка.