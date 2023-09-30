Губернатор сообщил об обстреле села в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Муром в Белгородской области

Под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала окраина села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в субботу, 30 сентября, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений. Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается», — уточнил он.

По словам руководителя региона, пострадавших нет.

Ранее 30 сентября Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Летящие в сторону города объекты были сбиты. Пострадавших и разрушений нет.