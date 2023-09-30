Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — сбиты воздушные цели на подлете к городу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

Ранее сообщалось об атаке на Белгородскую область трех беспилотников, которые несли снаряды. Два из них сбросили по гранатометному выстрелу ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако взрывчатка упала в поле. Третий был уничтожен пограничниками. Пострадавших нет.

29 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа выпустили 43 снаряда по Белгородской области. Массированный обстрел велся с 9:00 до 12:00.