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19:25, 29 сентября 2023Россия

Белгородская область подверглась массированному минометному обстрелу

Shot: ВСУ за три часа выпустили 43 мины по Белгородской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа выпустили 43 снаряда по Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, массированный обстрел велся с 9:00 до 12:00. В Новую Таволжанку прилетело шесть снарядов калибра 120 миллиметров. Еще по шесть — выпустили по селам Долгое Валуйского района и Дорогощь Грайворонского городского округа.

В Белгородском районе обстрелу подверглось село Наумовка, где зафиксировали 12 снарядов, из которых четыре — калибра 60 миллиметров и восемь — калибра 82 миллиметра. В село Тишанка прилетело еще 13 снарядов калибра 120 миллиметров.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник ВСУ атаковал село Новостроевка-Вторая. По его словам, на машины, припаркованные возле жилого дома, было сброшено взрывное устройство, взрывной волной посечены два автомобиля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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