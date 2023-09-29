Беспилотник ВСУ атаковал приграничный российский регион

Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал село Новостроевка-Вторая

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что на машины, припаркованные возле жилого дома, было сброшено взрывное устройство, взрывной волной посечены два автомобиля. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее Гладков сообщил, что жители села Тишанка и хутора Шаховка остались без света из-за обстрела ВСУ. Под обстрел также попало село Дорогощь в Грайворонском городском округе.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.