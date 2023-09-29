Губернатор сообщил об обстреле села в приграничном российском регионе

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Дорогощь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дорогощь в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что в результате обстрела в домах выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и один автомобиль. В здании местной школы также зафиксировали повреждения. Гладков напомнил, что все школьники в округе переведены на дистанционное обучение.

28 сентября глава региона сообщил, что обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Шебекино, одно из промышленных предприятий получило повреждения.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

