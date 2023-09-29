Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 29 сентября 2023Россия

Губернатор сообщил об обстреле села в приграничном российском регионе

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Дорогощь

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дорогощь в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что в результате обстрела в домах выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и один автомобиль. В здании местной школы также зафиксировали повреждения. Гладков напомнил, что все школьники в округе переведены на дистанционное обучение.

28 сентября глава региона сообщил, что обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Шебекино, одно из промышленных предприятий получило повреждения.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Оружие России: на страже Родины
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл детали встречи Путина с экс-командиром из «Вагнера»

    Гильдия актеров США и производители видеоигр не смогли договориться

    Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Кадыровом избиения Журавеля

    В Кремле оценили актуальность вопроса о мирном договоре между Баку и Ереваном

    На Украине предъявили обвинение командующему российскими Силами спецопераций

    В Словакии заявили о надоедливости Зеленского

    Министр обороны Армении отказался участвовать в заседании глав МО СНГ

    Известный пианист Игорь Бриль опроверг информацию об остановке сердца

    Анонсировано видеообращение Путина

    В Кремле отказались отвечать на вопрос о дальнейшем участии ЧВК «Вагнер» в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости