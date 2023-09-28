Обстрел повредил промышленное предприятие в российском городе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекино

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино промышленное предприятие получило повреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах», — пояснил глава российского региона.

Помимо того, написал он, повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света временно осталась часть абонентов Шебекино и сел Ржевка и Нежеголь. На место прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области при обстреле ВСУ села Долгое пострадала женщина. По его словам, один из снарядов ударил по территории частного дома. В результате местная жительница получила осколочное ранение головы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.