В российском регионе жители остались без света из-за обстрела ВСУ

Гладков: жители села Тишанка и хутора Шаховка остались без света из-за обстрела

Жители двух населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Tеlegram-канале.

По его словам, под удар Украины попало село Тишанка, где оказалась повреждена линия электропередач— населенный пункт остался без света, также без света оказались жители хутора Шаховка.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте, в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — сообщил губернатор.

В пятницу, 29 сентября, под обстрел также попало село Дорогощь в Грайворонском городском округе Белгородской области. Осколками снарядов оказались повреждены два частных жилых дома. Никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.