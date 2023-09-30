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02:08, 30 сентября 2023Россия

Три беспилотника со снарядями атаковали Белгородскую область

SHOT: три несущих снаряды беспилотника атаковали Белгородскую область

Фото: Dmitry Grigoriev / «Аргументы и факты» / Global Look Press

Три беспилотника, которые несли снаряды, атаковали Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, дроны, предположительно, были запущены из сел Уды и Красное Харьковской области Украины. Два из них сбросили по гранатометному выстрелу ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако взрывчатка упала в поле. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Третий дрон пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался. Пострадавших нет.

29 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа выпустили 43 снаряда по Белгородской области. Массированный обстрел велся с 9:00 до 12:00.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник ВСУ атаковал село Новостроевка-Вторая. По его словам, на машины, припаркованные возле жилого дома, было сброшено взрывное устройство, взрывной волной посечены два автомобиля.

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    Марина Совина
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