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19:20, 30 сентября 2023Россия

Минобороны отчиталось об обстановке в Карабахе

Минобороны России не зафиксировало нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Фото: Hasmik Khachatryan / Reuters

За сутки в Нагорном Карабахе не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. Об обстановке в регионе отчиталось Минобороны России.

Российские миротворцы продолжают службу в Карабахе, уточнили в российском оборонном ведомстве. «Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — заявили в министерстве.

Также там сообщили, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали более пяти тысяч единиц стрелкового оружия.

30 сентября очевидцы сообщили, что в Нагорном Карабахе задержали главу русской общины Александра Бордова — он не выходит на связь двое суток. Выезжавшие из Карабаха утверждают, что он был задержан во время проезда контрольно-пропускного пункта (КПП) на мосту Акари.

Глава русской общины работал церковным старостой прихода храма Рождества Христова. Он помог вывезти из Карабаха более 400 семей.

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