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02:00, 30 сентября 2023Среда обитания

Названы главные ошибки при покупке квартиры на вторичном рынке

Эксперт по недвижимости Тумин: велик риск купить «вторичку» по завышенной цене

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При покупке недвижимости на вторичном рынке важно избегать распространенных и чреватых последствиями ошибок, рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Главные из них он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Первая ошибка, которая чаще всего встречается при покупке «вторички», — это выбор квартиры, которая обладает переоцененной стоимостью. По словам эксперта по недвижимости, риск купить квартиру по завышенной цене велик, если человек сам не знает рынок. «Кстати, важно, чтобы агент по недвижимости был заточен не просто на проведение сделки, а именно на оказание комплексной услуги: "вести" своего покупателя во время всего процесса — как подбора, так и совершения сделки, защищать его интересы», — обратил внимание Тумин.

Вторая ошибка — не проверять юридическую чистоту квартиры. В таком случае можно наткнуться на квартиру, которая находится в стадии наследства или под каким-либо обременением, либо же не зарегистрирована в должном порядке: продается по доверенности или от лица человека, который может быть признан недееспособным.

Конечно, совершение сделки по доверенности — легитимная процедура, но сама доверенность может быть поддельной. Поэтому всегда рекомендую на вторичном рынке проводить сделку через нотариуса

Валерий Туминэксперт по недвижимости

Третья ошибка — это неправильная оценка состояния квартиры. «На первый взгляд может показаться, что ремонт хороший, сама квартира прекрасная — но, если рядом нет грамотного риелтора, вы можете потом столкнуться с кучей подводных камней. Например, необходимость существенных работ, замены коммуникаций или же вовсе проведения капремонта», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Еще одна ошибка, по его словам, не смотреть на окружение. Так можно нарваться на неблагонадежных соседей. «Жить длительный период времени по соседству с асоциальными элементами неприятно, а порой и опасно, а съехать будет уже не так просто. Поэтому нужно проверять все в комплексе, в том числе и контингент подъезда, дома», — подытожил эксперт.

Ранее вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина перечислила главные ошибки при сдаче квартиры в аренду. Эксперт также посоветовала заключать договор, где будут прописаны все условия использования недвижимости.

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    Екатерина Смирная
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