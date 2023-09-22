Россиянам назвали главные ошибки при сдаче квартиры в аренду

«Гильдия риелторов Москвы»: перед сдачей квартиры важно сделать в ней ремонт

Наиболее частыми ошибками при сдаче квартир у арендодателей является нежелание делать рекламу и проверять съемщиков. Об этом «Газете.Ru» рассказала вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

По ее словам, важно получить информацию о будущем арендаторе из открытых источников, чтобы понять, какие у него взгляды и интересы. Также важно проверить его на наличие негативных отзывов. Эксперт также посоветовала заключать договор, где будут прописаны все условия использования арендуемой недвижимости.

Никитина также указала на важность проведения косметического ремонта и уборки перед сдачей квартиры. По словам специалиста, многие россияне при сдаче квартиры пренебрегают этими правилами. В итоге арендодателю приходится снижать арендную ставку, даже если неподготовленное жилье будет выставлено по рыночной цене.

Ранее эксперты сообщали, что возместить траты на покупку «вторички» при сдаче ее в аренду получится в среднем за 14 лет. При этом приобретенное в новостройке жилье удастся окупить только через 19 лет.