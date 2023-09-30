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14:21, 30 сентября 2023Россия

В Подмосковье трое детей попали в больницу после распыления перцовки в школе

Mash: в Подмосковье десять детей пострадали из-за распыления перцовки в школе

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

В подмосковном Клину трое детей попали в больницу из-за распыления учеником баллона с перцовым газом в школе № 16. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что накануне во время занятий 14-летний подросток использовал не по назначению данное средство для самообороны, чтобы раньше уйти домой. Впоследствии охранник учебного заведения вызвал на место происшествия медиков, которые оказали помощь отравившимся ученикам.

По данным источника, всего пострадали десять детей. При этом трое из них были госпитализированы с ожогами слизистых.

Ранее в сентябре 11 детей также попали в больницу после распыления баллона с перцовым газом в школе на Кубани. Инцидент произошел в общеобразовательной школе № 2 в станице Кисляковская Краснодарского края. После случившегося из школы эвакуировали 320 человек.

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    Алина Гостева
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