Одиннадцать детей попали в больницу после распыления перцовки в российской школе

Одиннадцать детей госпитализированы после распыления перцовки в школе на Кубани

Одиннадцать детей попали в больницу после распыления баллона с перцовым газом в школе на Кубани. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Ученик седьмого класса на перемене на первом этаже распылил баллончик перцового газа. В результате госпитализированы одиннадцать человек», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел в общеобразовательной школе № 2 в станице Кисляковская Краснодарского края. После случившегося из школы эвакуировали 320 человек.

Ранее в школе Алтайского края более 30 детей пострадали при распылении перцового баллончика и обратились за медицинской помощью. Пятерых школьников госпитализировали.