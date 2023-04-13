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08:24, 13 апреля 2023Россия

Более 30 детей пострадали при распылении перцового баллончика в российской школе

В Алтайском крае 32 ребенка пострадали при распылении перцового баллончика в школе

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Алтайском крае более 30 детей пострадали при распылении перцового баллончика в школе и обратились за медицинской помощью. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Инцидент произошел в учебном учреждении Бийского района. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи.

«За медпомощью обратились 32 ребенка, 11-12 лет. Из них пять детей госпитализируются в Детскую городскую больницу», — рассказала собеседница агентства, добавив, что все госпитализируемые находятся в состоянии средней степени тяжести.

В Telegram-канале Станции скорой медицинской помощи Бийска уточнили, что баллончик распылил один из учеников. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники регионального управления Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что на Кубани 14 школьников почувствовали недомогание после шутки девятиклассника с перцовым баллончиком. Пострадавших госпитализировали с симптомами отравления.

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Варвара Родикова
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