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01:37, 30 сентября 2023Интернет и СМИ

В Германии усомнились в победе Украины

Журналист Репке усомнился в победе Украины из-за российских дронов-камикадзе

Фото: Serhii Nuzhnenko / Rl / Rfe / Reuters

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что распространение дронов-камикадзе на фронте делает победу Украины все менее вероятной. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Репке отметил, что дроны-камикадзе заменяют собой артиллерию. «Они быстрее в производстве, дешевле, проще передвигаются, лучше скрываются, точнее и полезны как против бронированных, так и против небронированных целей», — написал он. По словам журналиста, все это означает, что Украине «будет еще сложнее победить».

Ранее Репке со ссылкой на польских военных экспертов заявил, что российская армия становится сильнее с каждым днем, в отличие от украинской, которая теряет своих лучших солдат. По мнению экспертов, украинской стороне прежде всего сейчас нужны бойцы, а не западная техника. Также аналитики также оценили российские беспилотники, отметив их улучшение.

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    Марина Совина
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