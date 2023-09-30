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22:30, 30 сентября 2023Мир

Зампостпреда России при ООН назвал кощунством слова Блинкена о Бабьем Яре

Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал кощунством слова Блинкена о Бабьем Яре
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X назвал кощунством слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в СССР якобы «похоронили» память о массовых казнях в Бабьем Яре.

По мнению дипломата, апологеты нацистских коллаборационистов есть не только в Канаде, но и в США. Он напомнил, что все выросшие в Советском Союзе знали про произошедшие в этом месте события, там преступления времен Великой Отечественной войны никогда не были «похоронены».

«Такие кощунственные записи находятся за пределами основополагающих принципов порядочности. Особенно если знать, что украинские националисты были ключевыми исполнителями этих массовых убийств», — подчеркнул Полянский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Блинкена ложью и указала, что его самая большая ошибка заключается в следующей фразе — «Советы похоронили (в значении — замалчивали) эту историю». По ее словам, ни одна страна в мире не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста так последовательно, как СССР.

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