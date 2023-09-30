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00:13, 30 сентября 2023Россия

Путин поздравил граждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Путин поздравил граждан РФ с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Он указал, что год назад, 30 сентября 2022 года, «произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие — были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации». Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть со своим отечеством, добавил российский лидер.

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