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15:22, 30 сентября 2023Силовые структуры

В Ставрополье мужчину освободили из рабства пенсионера

SHOT: в Ставрополье освободили из рабства мужчину, проданного за 12 тысяч рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ставрополье освободили из рабства мужчину, который был продан 71-летнему пенсионеру Василию Юрину для работы на садовом некоммерческом товариществе (СНТ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Рабовладелец присматривал помощников и обратился к Армену Акопяну с просьбой подыскать крепкого мужчину. Он подкараулил на улице жертву, усадил в автомобиль и продал пенсионеру за 12 тысяч рублей.

Пенсионер также через других посредников покупал в рабство 43-летнего мужчину и 48-летнюю женщину за 8 тысяч рублей, а после пытался отдать 15 тысяч за 54-летнего мужчину, но сделке помешали следователи.

Юдин находится под домашним арестом. в отношении его и Акопяна возбуждено уголовное дело по статье 127-1 («Торговля людьми организованной группой») Уголовного кодекса России.

Ранее шестерых россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних девушек в возрасте от 13 до 17 лет в сексуальное рабство в Бахрейн. Им оформляли загранпаспорта, месяцами запрещали выходить на улицу, избивали, а также заставляли принимать наркотические средства.

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    Алевтина Запольская
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