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01:50, 14 августа 2023Россия

Россиянки продавали несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейн

«Известия»: 6 россиянок продавали несовершеннолетних в секс-рабство в Бахрейн

Фото: Pixabay

Шестерых россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних девушек в возрасте от 13 до 17 лет в сексуальное рабство в Бахрейн. Отмечается, что у них отбирали паспорта и принуждали заниматься проституцией, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Одни подбирали девушек в России и продавали членам преступной группировки по цене от семи до 14 тысяч долларов. Другие курировали их на месте — в Бахрейне», — рассказал источник.

Он уточнил, что с этой целью девушкам оформляли загранпаспорта, которые у них отнимали по приезде в Бахрейн, месяцами запрещая потерпевшим выходить на улицу, избивая, а также заставляя их принимать наркотические средства.

В феврале 2023 года СК по Кабардино-Балкарии возбудил в отношении шести подозреваемых в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия. В настоящее время все они находятся под стражей.

Ранее стало известно, что американская актриса Эллисон Мэк, сыгравшая Хлою Салливан в сериале «Тайны Смолвиля», досрочно вышла из тюрьмы.

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    Марина Совина
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