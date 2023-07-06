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21:12, 6 июля 2023Из жизни

Вербовавшая в сексуальное рабство актриса досрочно вышла из тюрьмы

US Magazine: попавшую в тюрьму из-за участия в руководстве секс-сектой актрису освободили

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Американская актриса Эллисон Мэк, сыгравшая Хлою Салливан в сериале «Тайны Смолвиля», досрочно вышла из тюрьмы. Об этом сообщает US Magazine.

40-летнюю Мэк освободили после 21 месяца из трехлетнего срока, к которому ее приговорили. Она попала в тюрьму в 2021 году из-за участия в руководстве секс-сектой NXIVM, в которую вербовала женщин. Впервые обвинения против нее были выдвинуты еще в 2018 году. Причины ее досрочного освобождения, состоявшегося 3 июля, пока неизвестны.

Организация NXIVM была создана в конце 1990-х Китом Раньером под видом компании для обучения личному и профессиональному росту. Ее глава заключал девушек в сексуальное рабство, заставлял принести клятву на верность, а при попытке покинуть культ шантажировал фотографиями интимного характера и компроматом. Почти два десятка женщин дали показания против лидера секты и рассказали, как их клеймили, морили голодом и вытягивали из них деньги.

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Согласно полученным в 2018 году Us Weekly документам, Мэк лично «проводила церемонии, в ходе которых рабынь культа клеймили, оставляя на их теле инициалы Раньера». После этого она опускала руки девушкам на грудь и говорила им «прочувствовать боль» и «думать о хозяине», пока они кричали от боли. Найденные в соцсетях старые публикации указали на то, что Мэк пыталась завербовать в секту актрис Эмму Уотсон и Келли Кларксон.

Первоначально Мэк грозило до 17 лет тюрьмы, но она получила мягкий приговор, потому что признала свою вину и помогла следствию, дав многочисленные показания против Раньера.

Я прошу прощения у тех, кого я привела в NXIVM. Мне жаль, что я втянула вас в гнусные и жестокие планы извращенца. Я прошу прощения за то, что призывала вас использовать свои ресурсы для участия в чем-то, что оказалось таким безобразным и мерзким

Эллисон Мэкактриса

Кита Раньера приговорили к 120 годам тюрьмы в октябре 2020 года. Его признали виновным в торговле несовершеннолетними, принуждении к рабскому труду и сексуальных преступлениях. В интервью NBC он сообщил, что считает себя невиновным.

Ранее сообщалось, что в Канаде был арестован известный духовный наставник, лидер религиозного движения, которого обвинили в многочисленных изнасилованиях женщин.

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    Антонина Черташ
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