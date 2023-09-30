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21:46, 30 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении района сосредоточения подразделений ВСУ

Минобороны: военные уничтожили район сосредоточения подразделений ВСУ у Курахово

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Минобороны России сообщило об уничтожении российскими военными района сосредоточения подразделений отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

Отмечается, что бригада украинских бойцов, располагавшаяся у города Курахово на донецком направлении, была уничтожена ракетным ударом. В ведомстве уточнили, что в результате атаки враг лишился бронированной автомобильной техники, вооружений, боеприпасов, а также потерял большое количество солдат.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин возмутился неспособностью ВСУ взять Токмак и в целом ходом летнего контрнаступления, которое не принесло значительных результатов. Он предложил отправить на линию боевого соприкосновения бывшего министра обороны Алексея Резникова вместе с действующим главой Минобороны Рустемом Умеровым и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым.

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