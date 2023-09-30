Минобороны сообщило об уничтожении района сосредоточения подразделений ВСУ
Минобороны России сообщило об уничтожении российскими военными района сосредоточения подразделений отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.
Отмечается, что бригада украинских бойцов, располагавшаяся у города Курахово на донецком направлении, была уничтожена ракетным ударом. В ведомстве уточнили, что в результате атаки враг лишился бронированной автомобильной техники, вооружений, боеприпасов, а также потерял большое количество солдат.
Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин возмутился неспособностью ВСУ взять Токмак и в целом ходом летнего контрнаступления, которое не принесло значительных результатов. Он предложил отправить на линию боевого соприкосновения бывшего министра обороны Алексея Резникова вместе с действующим главой Минобороны Рустемом Умеровым и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым.