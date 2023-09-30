В России предложили направить западные и украинские активы на поддержку армии

Депутат Швыткин предложил направить западные активы на поддержку ВС РФ

В России предложили направить западные и украинские активы на поддержку Вооруженных сил страны. С такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«У нас достаточно прозападных активов стран, которые сегодня ведут враждебную политику по отношению к России. Я уж не говорю про украинские активы, которые, в частности, существуют в Крыму. Я думаю, что мы в полной мере должны их направить на обеспечение Вооруженных сил нашей страны в рамках проведения специальной военной операции. Это поможет Российской армии с точки зрения материального обеспечения», — заявил депутат.

Страны Запада и Украина должны осознавать, что их меры в отношении нашей страны ни коим образом не будут без ответа Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание специального оборонного фонда в стране для производства техники и боеприпасов, а также для строительства военных объектов. По словам политика, для его наполнения будут использовать дивиденды от оборонных активов. Помимо этого в него направят средства от продажи конфискованных российских активов.