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12:32, 30 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский анонсировал создание военного фонда на Украине

Зеленский анонсировал создание военного фонда на Украине из активов России

Фото: Katherine KY Cheng / Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал создание военного фонда в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик объяснил, что специальный оборонный фонд предназначен для производства техники и боеприпасов, а также для строительства военных объектов на Украине. По словам Зеленского, для его наполнения будут использовать дивиденды от оборонных активов. Помимо этого, в него направят средства от продажи конфискованных российских активов.

Зеленский также признал, что наполнение фонда станет дополнительной статьей госрасходов. Тем временем политики в Киеве открыто заявляют, что средства из госбюджета едва покрывают военные расходы и большая часть финансов направляется западными партнерами. В бюджете на 2024 год заложен рекордный дефицит — около 42 миллиардов долларов.

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    Варвара Кошечкина
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