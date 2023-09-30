Зеленский анонсировал создание военного фонда на Украине из активов России

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал создание военного фонда в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик объяснил, что специальный оборонный фонд предназначен для производства техники и боеприпасов, а также для строительства военных объектов на Украине. По словам Зеленского, для его наполнения будут использовать дивиденды от оборонных активов. Помимо этого, в него направят средства от продажи конфискованных российских активов.

Зеленский также признал, что наполнение фонда станет дополнительной статьей госрасходов. Тем временем политики в Киеве открыто заявляют, что средства из госбюджета едва покрывают военные расходы и большая часть финансов направляется западными партнерами. В бюджете на 2024 год заложен рекордный дефицит — около 42 миллиардов долларов.