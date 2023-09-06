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21:23, 6 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заявили об увеличении расходов на ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров: расходы на ВСУ увеличились в десять раз

Фото: Unsplash

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что оборонные расходы страны выросли в несколько раз. Об этом он высказался в беседе с изданием «Лига.net».

Умеров уточнил, что по сравнению с 2021 годом оборонные расходы Украины увеличились в шесть раз, а на Вооруженные силы страны (ВСУ) — почти в десять раз.

«Оборонный бюджет составляет треть ВВП — гигантская для любой экономики мира цифра. Только до конца этого года нам потребуется дополнительных 250 миллиардов гривен [6,7 миллиарда долларов] на денежное обеспечение. И эти расходы растут каждый день», — подчеркнул глава украинского Минобороны.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников оценил день боевых действий для ВСУ в 100 миллионов долларов. Он отметил, что в спонсирование ВСУ также вкладываются налогоплательщики и предприниматели.

Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку. 6 сентября Рада поддержала назначение Умерова.

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    Марина Совина
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