В США заявили о страхе перед эскалацией с Россией

Джейк Салливан: США не откажут в помощи Украине из-за риска эскалации с Россией

Белый дом учитывает опасность эскалации отношений с Россией из-за поддержки Украины, однако из-за подобных рисков не собираются из-за этого отказывать в помощи Киеву. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью The Atlantic.

«Этот вопрос не дает мне спать по ночам. И, если бы это было не так, меня следовало бы уволить», — заявил Салливан, рассуждая о страхе перед эскалацией между Москвой и Вашингтоном. Он добавил, что в подобных вопросах очень высоки ставки.

По его словам, мнения американских политиков относительно этого вопроса разделились на две крайности. Первая заключается в том, что всех, кто опасается конфликта с Россией и потенциального применения ядерного оружия, считают трусами. Вторая — что нужно отказаться от помощи Украине, иначе грядет третья мировая война.

Салливан считает, что истина кроется посередине. «Нам нужно размышлять и учитывать возможную эскалацию. А с другой стороны, мы не должны быть парализованными из-за этого», — сказал он, отметив, что власти США так и поступают, если брать в расчет большие объемы современного оружия, уже переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в Конгрессе усомнились в честности Белого дома в вопросе расходов на ВСУ. Данные, предоставленные администрацией президента Джо Байдена, оказались расхожи, и политики захотели узнать точную сумму средств, потраченную на Украине.