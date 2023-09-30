Предложен вариант эвакуации севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

Конюк: севший под Новосибирском самолет можно разогнать по замерзшему полю

Один из вариантов эвакуации самолета, совершившего аварийную посадку в поле в Новосибирской области, предложил глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению чиновника, нужно договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он оставил место аварийной посадки воздушного судна непаханым, «выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить [для последующего замерзания] <...> и взлететь». Конюк подчеркнул, что это возможно осуществить с наступлением холодов.

Он отметил, что длина поля, которая составляет 4,5 км, позволяет использовать его для взлета. Также рассматриваются варианты разбора самолета, а также перевозка авиалайнера на тралах — перевозящих грузы полуприцепах.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился на грунт утром 12 сентября. По предварительным данным, произошел отказ гидравлики. На борту находился 161 человек, 23 пассажира из них — дети. Причиной экстренной посадки самолета назвали ошибочные действия пилотов.