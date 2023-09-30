Собиравшегося на СВО мэра российского города задержали по делу о взятке

Собиравшегося на СВО мэра Печоры Серова задержали по делу о получении взятки

Сотрудники полиции и ОМОНа задержали главу администрации Печоры Валерия Серова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы от Коми Олег Михайлов.

Мэра российского города отвезли в Сыктывкар для дачи показаний. По данным местного информационного агентство БНК, политика заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ).

30 сентября Серов должен был отправиться на военную службу по контракту в зоне специальной военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что для этого ему согласовали полугодовой отпуск.

Валерий Серов возглавлял Печору с 1 сентября 2020 года. Ранее он работал начальником городского отделения УФСБ России по региону.