Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:31, 30 сентября 2023Силовые структуры

Рыбный бизнесмен убедил российскую студентку поджечь военкомат

Shot: студентку из Омска задержали после поджога военкомата во Владивостоке

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Студентку из Омска задержали во дворе ее дома спустя три дня после поджога военкомата во Владивостоке. Находясь в Приморье, 24-летняя девушка познакомилась с двумя местными мужчинами, которые убедили ее снять преступление на видео, сообщил Telegram-канал Shot.

Бизнесмен, занятый в торговле рыбой и стройматериалами, вместе с другом и новой знакомой пришли к военному комиссариату Первомайского района города около полуночи 26 сентября. Один из мужчин вылил горючую жидкость на окно здания и поджог. Камеры видеонаблюдения записали все происходящее. В итоге девушку и предпринимателя задержали, их приятеля ищут.

По данным Shot, российская студентка демонстрировала успехи в учебе и несколько раз занимала призовые места в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Ранее в Приморье задержали двух товарищей, кинувших коктейли Молотова в военкомат. Предварительно установлено, что мужчины совершили поджог по указанию украинских кураторов, решается вопрос о возбуждении дела.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    «Любой ценой доказать свою состоятельность». Зеленский согласовал с США план октябрьского наступления ВСУ

    Коллекционер раскрыл реальную стоимость антикварных самоваров

    О затонувшем батискафе «Титан» снимут художественный фильм

    Над центром Донецка сработала ПВО

    Раскрыт план Байдена на случай шатдауна

    Грибник перечислил встречающиеся в лесах Подмосковья осенью грибы

    Фитнес‑эксперт назвал способ заставить себя пойти на тренировку

    Рыбный бизнесмен убедил российскую студентку поджечь военкомат

    В США заявили о страхе перед эскалацией с Россией

    В России захотели выдавать молодым семьям социальное жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости