Рыбный бизнесмен убедил российскую студентку поджечь военкомат

Shot: студентку из Омска задержали после поджога военкомата во Владивостоке

Студентку из Омска задержали во дворе ее дома спустя три дня после поджога военкомата во Владивостоке. Находясь в Приморье, 24-летняя девушка познакомилась с двумя местными мужчинами, которые убедили ее снять преступление на видео, сообщил Telegram-канал Shot.

Бизнесмен, занятый в торговле рыбой и стройматериалами, вместе с другом и новой знакомой пришли к военному комиссариату Первомайского района города около полуночи 26 сентября. Один из мужчин вылил горючую жидкость на окно здания и поджог. Камеры видеонаблюдения записали все происходящее. В итоге девушку и предпринимателя задержали, их приятеля ищут.

По данным Shot, российская студентка демонстрировала успехи в учебе и несколько раз занимала призовые места в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Ранее в Приморье задержали двух товарищей, кинувших коктейли Молотова в военкомат. Предварительно установлено, что мужчины совершили поджог по указанию украинских кураторов, решается вопрос о возбуждении дела.