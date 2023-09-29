Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:42, 29 сентября 2023Силовые структуры

Двух мужчин задержали за поджог российского военкомата

В Приморье задержали двух товарищей, кинувших коктейли Молотова в военкомат

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае задержали 51-летнего и 31-летнего диверсантов, пытавшихся поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне два товарища пришли к военкомату в городе Артеме и кинули два коктейля Молотова в здание. Сначала пламя охватило раму, но затем потухло.

Правоохранители с места инцидента изъяли три стеклянные бутылки и пластмассовые коробки. Предварительно установлено, что мужчины совершили поджог по указанию украинских кураторов. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Один из задержанных уже был судим по статье, связанной с наркотиками.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    WADA допустило нарушения при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе. Как это скажется на ходе дела?

    Шойгу призвал страны СНГ наращивать военное сотрудничество

    В Счетной палате отчитались об исполнении российского бюджета

    Летевшие из Антальи россияне сняли видео из подавшего сигнал бедствия самолета

    В Австрии заявили о переоценке успехов ВСУ на Западе

    В ЕС выразили готовность оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

    В Москве выставили на продажу плюшевых крыс из IKEA за 10 миллионов рублей

    В США заявили о трудностях в производстве новых вооружений из-за Украины

    Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам

    В Подмосковье очевидцы сняли на видео водителя автобуса за просмотром порно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости