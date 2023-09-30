Медведев высказался о сроках окончания СВО
Боевые действия на территории Украины будут продолжаться до уничтожения нацистского режима. О сроках окончания специальной военной операции (СВО) высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram.
«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами», — написал он.
Медведев также заявил, что год назад на референдумах жители освобожденных территорий приняли судьбоносное решение быть со своим Отечеством, и этот выбор стал символом единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе России завершены. Планируется, что к 2030 году регион должен выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.