Медведев: СВО будет продолжаться до уничтожения нацистского киевского режима

Боевые действия на территории Украины будут продолжаться до уничтожения нацистского режима. О сроках окончания специальной военной операции (СВО) высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram.

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами», — написал он.

Медведев также заявил, что год назад на референдумах жители освобожденных территорий приняли судьбоносное решение быть со своим Отечеством, и этот выбор стал символом единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе России завершены. Планируется, что к 2030 году регион должен выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.