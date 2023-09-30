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03:27, 30 сентября 2023Бывший СССР

Сальдо сообщил о завершении интеграции Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области завершили основные мероприятия по интеграции с РФ
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе России завершены. Об этом сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти РФ продолжат до начала 2026 года. Планируется, что к 2030 году Херсонская область должна выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.

При этом Сальдо подчеркнул, что в регионе создана полноценная система власти согласно Конституции РФ. В области работают органы законодательной, исполнительной, местной (муниципальной), судебной власти, региональные органы практически всех федеральных министерств и ведомств.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября прошлого года по итогам референдума, прошедшего там с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования за присоединение высказались 87,05 процента жителей региона.

28 сентября 2023 года Путин подписал закон, согласно которому устанавливается День празднования воссоединения новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей — с Россией. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник в России будут отмечать 30 сентября.

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