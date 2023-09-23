В Херсонской области избрали губернатора

Владимир Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области

Владимир Сальдо официально избран на пост губернатора Херсонской области, до этого он занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС.

Сальдо принес присягу и вступил в должность, передает корреспондент с места событий. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Херсонской области верно служить народу Херсонской области, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Херсонской области, уважать, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента РФ и постановления правительства РФ, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Херсонской области», — поклялся новый глава региона.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России четырех новых регионов. Главой Херсонской области Путин назначил Владимира Сальдо.

11 сентября во всех регионах России завершились выборы в ходе единого дня голосования. Россияне выбирали 21 губернатора и депутатов 20 региональных парламентов. В новых регионах выбирали региональные парламенты — там победила «Единая Россия».

