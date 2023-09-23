Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 23 сентября 2023Россия

В Херсонской области избрали губернатора

Владимир Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Владимир Сальдо официально избран на пост губернатора Херсонской области, до этого он занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС.

Сальдо принес присягу и вступил в должность, передает корреспондент с места событий. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Херсонской области верно служить народу Херсонской области, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Херсонской области, уважать, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента РФ и постановления правительства РФ, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Херсонской области», — поклялся новый глава региона.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России четырех новых регионов. Главой Херсонской области Путин назначил Владимира Сальдо.

11 сентября во всех регионах России завершились выборы в ходе единого дня голосования. Россияне выбирали 21 губернатора и депутатов 20 региональных парламентов. В новых регионах выбирали региональные парламенты — там победила «Единая Россия».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве высказались об отключении Starlink над Крымом

    Названы оставшиеся в России и поднявшие гонорары артисты

    В Белом доме рассказали о возможной поставке истребителей Вьетнаму

    Стало известно о провале атаки ВСУ на одном направлении

    Паралимпиец пожаловался на дважды сломавшую его электроколяску авиакомпанию

    Опубликовано видео удара Азербайджана по складу российских миротворцев

    Россиянка зарезала сожителя кухонным ножом

    Россия обратилась к Бразилии после встречи ее президента с Зеленским

    ВСУ нанесли российскому региону около 100 ударов за сутки

    Отказ Польши поставлять оружие Украине сочли началом раскола в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости