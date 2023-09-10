В России завершились выборы. Что известно об итогах единого дня голосования?

Во всех регионах России завершился единый день голосования

Во всех регионах России завершись выборы в ходе единого дня голосования. В 2023 году избирательные кампании различного уровня прошли в 85 субъектах — исключение составили только Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В этот раз состоялись первые избирательные кампании в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, которые вернулись в состав России годом ранее. Первые итоги — в материале «Ленты.ру».

Россияне выбирали 21 губернатора и депутатов 20 региональных парламентов

По всей стране прошло более четырех тысяч избирательных кампаний. В выборах всех уровней приняли участие свыше 81 тысячи кандидатов, которые претендуют на 34 тысячи различных мандатов и должностей.

81 000 кандидатов приняли участие в выборах всех уровней

В большинстве регионов избиратели имели возможность голосовать в течение трех дней — с 8 по 10 сентября, и только в пяти — от одного до двух дней. Кроме того, в 25 субъектах проходило онлайн-голосование.

Россияне выбирали 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого, в четырех субъектах проводились довыборы депутатов Государственной Думы. В ходе остальных кампаний определялся состав органов власти муниципального уровня.

Как рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, ЦИК получил 281 обращение, в которых может содержаться информация о нарушениях. Она уточнила, что из этого числа 104 обращения касались организации голосования в Москве.

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

Также стоит отметить, что это последняя избирательная кампания перед мартом 2024-го, когда в России пройдут выборы президента, которые по закону нельзя совмещать с голосованием другого уровня.

Когда пройдут выборы президента России?

Согласно закону, датой выборов президента России следует назначить второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы. Соответственно, в 2024 году голосование должно состояться 17 марта.

Окончательное решение о дате выборов принимает Совет Федерации. Сенаторы должны определиться не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до второго воскресенья марта 2024-го.

Глава ЦИК России Элла Памфилова в августе 2023 года заявила, что в ходе президентской кампании не планируется никаких нововведений для избирателей. По ее словам, на выборах президента ЦИК должен не предлагать экспромты, а использовать хорошо проверенные механизмы.

В Москве прошли выборы мэра

В Москве проходили выборы мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Как рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице, по состоянию на 20:00 воскресенья, 10 сентября, то есть, после закрытия избирательных участков, число проголосовавших составило около 3,3 миллиона человек.

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра Москвы по состоянию на утро 10 сентября поучаствовали более 2,5 миллиона человек.

За пост главы города борются парламентарий из Государственной Думы Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ) и нынешний глава города Сергей Собянин («Единая Россия»).

Сергей Собянин по итогам расшифровки данных онлайн-голосования набирает, предварительно, более двух миллионов голосов, на втором месте Леонид Зюганов. Замглавы ЦИК России Николай Булаев поздравил действующего мэра с победой.

Прямые выборы губернаторов проходили еще в 20 регионах

Прямые выборы губернаторов проходили еще в двух десятках регионов: в Подмосковье, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской и Тюменской областях, в Алтайском, Красноярском и Приморском краях, в Якутии и Хакасии, а также в Чукотском автономном округе.

Согласно данным ЦИК, в Красноярском крае Михаил Котюков набирает 70,5 процента после обработки 30 процентов протоколов. Глава Приамурья Василий Орлов лидирует с 83,43 процента голосов после обработки 70,49 процента протоколов. Его коллега из Приморья Олег Кожемяко лидирует с 73,69 процента голосов после обработки 70,12 процента протоколов.

Глава Новосибирской области Андрей Травников набирает 76,13 процента после обработки 31 процента протоколов. Глава Якутии Айсен Николаев набирает 81,8 процента после обработки 33,66 процента протоколов.

Врио главы Омской области Виталий Хоценко набирает 75,58 процента после обработки 18,52 процента протоколов. Глава Алтайского края Виктор Томенко набирает 76,72 процента после обработки 55,5 процента протоколов. Глава Кузбасса Сергей Цивилев набирает 87,27 процента после обработки 2,41 процента протоколов.

Окончательные результаты всех выборов будут обнародованы после полного подсчета голосов.

Кроме того, депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на заседании в воскресенье, 10 сентября, избрали губернатора Дмитрия Артюхова главой региона на второй срок.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Другие кампании

Выборы депутатов региональных законодательных собраний состоялись в Башкирии, Бурятии, Якутии, Хакасии, Калмыкии, ДНР и ЛНР, в Забайкалье и Ненецком автономном округе, а также в Архангельской, Владимирской, Запорожской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Херсонской и Ярославской областях.

По четырем одномандатным округам в Липецкой области, Красноярском крае, Карачаево-Черкесии и Крыму прошли дополнительные выборы в Государственную Думу.

В Хабаровске состоялись выборы мэра города, где после обработки четверти протоколов лидирует действующий глава города Сергей Кравчук с 47,61 процента голосов. В ходе остальных кампаний определялся состав органов власти муниципального уровня.

Дрон ВСУ уничтожил избирательный участок в Запорожской области, в ЦИК назвали это терактом

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил избирательный участок в одном из населенных пунктов Запорожской области, рассказал зампред ЦИК России Николай Булаев. По его словам, атака произошла около 02:05 по московскому времени, помещение было полностью разрушено. Людей по счастливой случайности там не оказалось.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя это происшествие, назвала его террористическим актом, которому дал добро Запад.