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09:48, 10 сентября 2023Россия

Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО

Дмитрий Артюхов избран губернатором ЯНАО на второй срок большинством голосов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании в воскресенье, 10 сентября, избрали губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова главой региона на второй срок. Об этом сообщили пресс-служба заксобрания округа, передает ТАСС.

На пост губернатора ЯНАО кроме действующего главы региона также претендовали депутаты ямальского парламента Александр Голубенко от ЛДПР и Максим Лазарев от партии «Справедливая Россия — За правду». Всего был изготовлен 21 бюллетень, большинство депутатов заксобрания Ямала проголосовали за кандидатуру Артюхова.

Артюхов, возглавляющий регион с 2018 года, будет занимать пост губернатора ближайшие пять лет.

10 сентября в России состоится единый день голосования. В разных регионах страны пройдут выборы мэров, губернаторов, депутатов местных заксобраний. Там, где предусмотрен многодневный формат голосования, выбор можно будет сделать в течение нескольких дней — с 8 по 10 сентября. При этом в четырех новых регионах России губернаторов будут выбирать не сразу — сперва там завершатся выборы в парламент.

Всего за выходные по России пройдет более четырех тысяч голосований в 85 регионах. На 34 тысячи различных мандатов и должностей претендует более 81 тысячи кандидатов.

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