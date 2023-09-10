Украинский беспилотник уничтожил участок для голосования в Запорожской области

ЦИК сообщил, что БПЛА ВСУ уничтожил избирательный участок в Запорожской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил избирательный участок в одном из населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК России Николая Булаева.

По его словам, атака произошла около 2:05 по московскому времени, участок для голосования оказался полностью разрушен. Людей в помещении, благодаря счастливой случайности, не оказалось.

«Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу», — сказал Булаев.