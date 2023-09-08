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18:11, 8 сентября 2023Россия

Упавший беспилотник ВСУ повредил вокзал в Брянске

Губернатор Богомаз заявил, что упавший беспилотник ВСУ повредил вокзал в Брянске
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Л.П. Джепко / Wikimedia

Упавший беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала в Брянске. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, украинский дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Из здания вокзала эвакуировали всех пассажиров. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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    Константин Лысяков
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