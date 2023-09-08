Упавший беспилотник ВСУ повредил вокзал в Брянске
Губернатор Богомаз заявил, что упавший беспилотник ВСУ повредил вокзал в Брянске
Упавший беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала в Брянске. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, украинский дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Из здания вокзала эвакуировали всех пассажиров. На месте работают оперативные и экстренные службы.