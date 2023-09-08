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17:47, 8 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило о перехвате трех БПЛА над Брянском

Минобороны России отчиталось о перехвате трех БПЛА над Брянском
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянском. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«8 сентября около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что БПЛА перехватили три аппарата над городом. Два из них удалось уничтожить в воздухе.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленный объект в Брянске с помощью дрона самолетного типа вечером в четверг, 7 сентября. Беспилотник подавили системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего он врезался в здание и начался пожар.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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