Минобороны сообщило о перехвате трех БПЛА над Брянском

Минобороны России отчиталось о перехвате трех БПЛА над Брянском

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянском. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«8 сентября около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что БПЛА перехватили три аппарата над городом. Два из них удалось уничтожить в воздухе.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленный объект в Брянске с помощью дрона самолетного типа вечером в четверг, 7 сентября. Беспилотник подавили системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего он врезался в здание и начался пожар.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.