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21:37, 7 сентября 2023Россия

ВСУ атаковали промышленный объект в Брянске с помощью дрона

Губернатор Богомаз заявил об атаке БПЛА ВСУ на промышленный объект в Брянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по промышленному объекту в Брянске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Атака была совершена при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадавших нет.

В результате удара в административном здании начался пожар. На месте ЧП работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы.

Днем 7 сентября в небе над Брянском система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила БПЛА самолетного типа. Тогда Богомаз рассказал, что дрон упал в районе городского вокзала. При этом не было ни повреждений, ни пострадавших среди мирных жителей.

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    Марина Совина
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