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17:52, 8 сентября 2023Россия

Дрон ВСУ попытался атаковать промышленный объект в Брянске

Губернатор Богомаз заявил об атаке дрона ВСУ на промышленный объект в Брянске
СюжетМинобороны:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать с помощью беспилотника промышленный объект в Брянске. Об этом заявил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, однако его обломки попали в административное здание, из-за чего началось возгорание. Сейчас на месте работают пожарные. «Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что другой беспилотник ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Выгоничскиму району. В свою очередь, Минобороны России заявило о перехвате трех дронов над Брянском.

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7 сентября над Брянской областью за сутки перехватили шесть беспилотников ВСУ. Обломки одного из дронов при падении повредили остекление здания железнодорожного вокзала в Брянске. В вечернее время украинский беспилотник атаковал промышленный объект в столице региона. В результате начался пожар в административном здании.

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    Константин Лысяков
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