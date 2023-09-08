Дрон ВСУ попытался атаковать промышленный объект в Брянске

Губернатор Богомаз заявил об атаке дрона ВСУ на промышленный объект в Брянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать с помощью беспилотника промышленный объект в Брянске. Об этом заявил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, однако его обломки попали в административное здание, из-за чего началось возгорание. Сейчас на месте работают пожарные. «Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что другой беспилотник ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Выгоничскиму району. В свою очередь, Минобороны России заявило о перехвате трех дронов над Брянском.

7 сентября над Брянской областью за сутки перехватили шесть беспилотников ВСУ. Обломки одного из дронов при падении повредили остекление здания железнодорожного вокзала в Брянске. В вечернее время украинский беспилотник атаковал промышленный объект в столице региона. В результате начался пожар в административном здании.