Шестой за сутки беспилотник сбили над Брянской областью

Губернатор Богомаз: ПВО сбила еще один БПЛА на подлете к Выгоничскому району

Шестой за сутки беспилотник был сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.

«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор. Он рассказал, что дрон самолетного типа сбили на подлете к Выгоничскому району. В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее о попытке дронов ВСУ совершить террористическую атаку в Брянской области сообщило Минобороны. До этого Александр Богомаз рассказал, что ВСУ атаковали промышленный объект в Брянске с помощью дрона. В результате удара в административном здании начался пожар.