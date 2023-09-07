Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 7 сентября 2023Россия

Шестой за сутки беспилотник сбили над Брянской областью

Губернатор Богомаз: ПВО сбила еще один БПЛА на подлете к Выгоничскому району
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Шестой за сутки беспилотник был сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.

«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор. Он рассказал, что дрон самолетного типа сбили на подлете к Выгоничскому району. В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее о попытке дронов ВСУ совершить террористическую атаку в Брянской области сообщило Минобороны. До этого Александр Богомаз рассказал, что ВСУ атаковали промышленный объект в Брянске с помощью дрона. В результате удара в административном здании начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

    США раскрыли содержание нового пакета помощи Украине

    Шестой за сутки беспилотник сбили над Брянской областью

    В Дагестане обнаружили еще один склад со 137 тоннами селитры

    В США оценили сумму заблокированных российских активов

    Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

    Семерых россиян госпитализировали из очага сибирской язвы

    Захарова прокомментировала передислокацию войск США в Нигере

    Капризова назвали претендентом на приз лучшему снайперу НХЛ

    ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости