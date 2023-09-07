Минобороны сообщило о попытке дронов ВСУ атаковать в российском регионе

Минобороны РФ сообщило о попытке беспилотников ВСУ атаковать над Брянском

В четверг, 7 сентября, в Брянской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два дрона. Один из беспилотников был уничтожен в воздухе.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали промышленный объект в Брянске с помощью дрона. В результате удара в административном здании начался пожар.

До этого, утром 7 сентября, сообщалось, что на подлете к Брянску сбили третий беспилотник. Как рассказал губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз, обломки дрона повредили железнодорожный вокзал.