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22:01, 7 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило о попытке дронов ВСУ атаковать в российском регионе

Минобороны РФ сообщило о попытке беспилотников ВСУ атаковать над Брянском

Фото: Alina Smutko / Reuters

В четверг, 7 сентября, в Брянской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два дрона. Один из беспилотников был уничтожен в воздухе.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали промышленный объект в Брянске с помощью дрона. В результате удара в административном здании начался пожар.

До этого, утром 7 сентября, сообщалось, что на подлете к Брянску сбили третий беспилотник. Как рассказал губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз, обломки дрона повредили железнодорожный вокзал.

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    Марина Совина
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