Средства ПВО сбили дрон ВСУ в приграничном российском регионе

Брянский губернатор Богомаз заявил о сбитом над регионом беспилотнике ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, силы Минобороны уничтожили дрон самолетного типа на подлете к Выгоничскиму району. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

7 сентября над Брянской областью за сутки перехватили шесть беспилотников ВСУ. Три летательных аппарата были сбиты в утреннее время. Обломки одного из дронов при падении повредили остекление здания железнодорожного вокзала в Брянске.

Четвертый дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате беспилотник рухнул возле железной дороги в районе вокзала Брянск I. Позже Минобороны сообщило о перехвате еще двух летательных аппаратов.

