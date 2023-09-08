Последствия попадания дрона в здание в Брянске показали на видео

В Брянске последствия попадания беспилотника в здание сняли на видео

Последствия попадания беспилотного летательного аппарата в одно из зданий в Брянске сняли на видео. Ролик разместил Telegram-канал «Типичный Брянск».

На кадрах видно здание, из одного из окон которого идет дым. Фасад строения частично поврежден и покрыт гарью.

8 сентября об атаке на Брянск сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, украинские войска попытались атаковать расположенный в городе промышленный объект, обломки упали на административное здание.

По данным Минобороны, в атаке на Брянскую область было задействовано три беспилотника самолетного типа. В военном ведомстве уточнили, что все аппараты были перехвачены в небе над городом, при этом два дроны были уничтожены в воздухе.