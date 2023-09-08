Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 8 сентября 2023Россия

Последствия попадания дрона в здание в Брянске показали на видео

В Брянске последствия попадания беспилотника в здание сняли на видео

Последствия попадания беспилотного летательного аппарата в одно из зданий в Брянске сняли на видео. Ролик разместил Telegram-канал «Типичный Брянск».

На кадрах видно здание, из одного из окон которого идет дым. Фасад строения частично поврежден и покрыт гарью.

8 сентября об атаке на Брянск сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, украинские войска попытались атаковать расположенный в городе промышленный объект, обломки упали на административное здание.

По данным Минобороны, в атаке на Брянскую область было задействовано три беспилотника самолетного типа. В военном ведомстве уточнили, что все аппараты были перехвачены в небе над городом, при этом два дроны были уничтожены в воздухе.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о «грандиозных планах» по развитию инфраструктуры России

    Упавший беспилотник ВСУ повредил вокзал в Брянске

    В Белоруссии назвали цинизмом комментарии Запада об ограничении обмена паспортов

    На Крымском мосту образовалась двухчасовая пробка

    Последствия попадания дрона в здание в Брянске показали на видео

    США помогут Словакии укрепить границу с Украиной

    Переехавшая в США российская блогерша пожаловалась на «конские» цены на жилье

    На Украине решили временно арестовать активы Коломойского

    Извержение вулкана Тонга вызвало разрушительные подводные течения

    Россия попросила Китай о помощи в выходе из изоляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости