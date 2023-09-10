Подсчитано окончательное число проголосовавших на выборах мэра москвичей

На выборах мэра Москвы проголосовали почти 3,3 миллиона человек

На выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), которые продолжались в течение трех дней с 8 по 10 сентября, к моменту их окончания в 20:00 воскресенья проголосовали почти 3,3 миллиона человек. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

«В выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО приняли участие почти 3,3 миллиона человек», — рассказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Как рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, в 20:15 прошла процедура соединения ключа расшифрования электронного голосования, после чего начался подсчет голосов. Он уточнил, что голоса избирателей, которые голосовали на избирательных участках при помощи терминалов электронного голосования, сразу поступали в блокчейн и будут подсчитаны вместе с результатами тех, кто голосовал онлайн.

Кроме того, началась процедура подсчета бумажных бюллетеней на избирательных участках. В первую очередь будут обработаны результаты из ящиков для голосования, затем комиссии приступят к подсчету бюллетеней от отдельных категорий избирателей. После чего результаты просуммируют.

За пост мэра Москвы борются парламентарий из Государственной Думы Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ) и нынешний глава города Сергей Собянин («Единая Россия»).