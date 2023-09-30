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06:44, 30 сентября 2023Бывший СССР

Российский командир рассказал о работе расчетов «Торнадо-Г» ЗВО под Купянском

Командир Терек: расчеты «Торнадо-Г» ЗВО круглосуточно работают под Купянском
СюжетТорнадо в России

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) круглосуточно уничтожают технику и опорные пункты с личным составом противника под Купянском в Харьковской области. Об их работе рассказал РИА Новости командир расчета с позывным Терек.

Российский боец объяснил, что специфика работы реактивной батареи заключается в нанесении огневого поражения по площадным целям, то есть по большому скоплению личного состава или скоплению техники. По его словам, артиллеристы порой за одну сменяют от трех до пяти позиций, никогда не задерживаясь на одном месте. На уничтожение одного опорного пункта или единицы техники хватает пяти снарядов.

Терек также сообщил, что накануне с корректировкой БПЛА был уничтожен расчет американской гаубицы М777, который находился в лесопосадке.

Ранее Мининстерство обороны России показало на видео работу расчетов «Торнадо-Г» в зоне специальной военной операции (СВО).

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    Марина Совина
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