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03:30, 30 сентября 2023Мир

Выделенный Украине пакет помощи США сочли незначительным

Политолог Блохин: Запад не откажется от военной помощи Украине

Фото: Daniel Haußmann / Wikimedia

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал выделение Соединенными Штатами Киеву нового пакета помощи в размере 300 миллионов долларов. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал эту сумму незначительной.

«Сумма, на самом деле, небольшая. Триста миллионов долларов — на эту сумму можно купить несколько дорогостоящих коттеджей, элитной недвижимости для украинских олигархов. На 300 миллионов долларов в конфликте с Россией победу не одержать», — сказал эксперт.

Блохин, однако, призвал рассматривать эту сумму как часть более широко процесса

За тот период, что Украине небольшими порциями выделялась эта помощь, набежала очень нехилая сумма. Получается, что Украину накачали на три годовых военных бюджета России, даже [глава МИД России Сергей] Лавров недавно озвучивал эту сумму — 170 миллиардов долларов

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Он также выразил уверенность в том, что, несмотря на внутренние противоречия, американский истеблишмент продолжит финансовую поддержку Украины.

«Так просто о поддержке Украины никто не откажется, если такие разговоры и шли, то это были наши иллюзии. На самом деле нет никакой усталости, дело в подходах республиканцев и демократов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи Украине в размере 300 миллионов долларов, несмотря на давление консервативного крыла Республиканской партии.

Предоставление дополнительной финансовой помощи Киеву было выведено из бюджетного плана Пентагона и рассматривалось в качестве одного из пунктов нового проекта бюджета Госдепартамента на 2024 год. За его принятие отдали свои голоса 216 конгрессменов, 212 парламентариев проголосовали против.

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    Кирилл Садовский
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