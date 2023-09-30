В Туркменистане пригласили канцлера Германии посетить республику

Бывший президент Туркменистана Бердымухамедов пригласил Шольца в республику

Бывший президент Туркменистана и председатель Народного совета Халк Маслахаты (Народного совета) республики Гурбангулы Бердымухамедов пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить страну. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В сообщении говорится, что канцлер принял приглашение. Политики встретились 29 сентября в Берлине и обсудили вопросы сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

По итогам встречи лидеры определили перспективные векторы взаимодействия и отнесли к ним банковскую сферу, химическую и текстильную промышленность, здравоохранение, транспорт, зеленые технологии, водопользование, цифровизацию и консалтинг.

Ранее Шольц сообщил, что условился о встрече с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Он назвал особенным событием визит лидеров пяти государств Центральной Азии в Берлин.