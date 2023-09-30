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08:18, 30 сентября 2023Забота о себе

Венеролог предупредила о риске заражения инфекциями от секс-игрушек

Венеролог Кандинская посоветовала обрабатывать секс-игрушки водой с мылом

Фото: pixabay.com

Дерматолог и венеролог DocMed Екатерина Кандинская предупредила россиян о риске заражения инфекциями от секс-игрушек, которые они могут переносить. Об этом пишет «Секрет фирмы».

Врач отметила, что заразиться можно не только, если дать попользоваться игрушкой партнеру, но и от самого себя. Например, если у человека была инфекция и он не обработал игрушку после использования, есть риск снова заразиться.

Кандинская посоветовала обрабатывать секс-игрушки в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Если это непористый материал, достаточно помыть их водой и мылом. К таким материалам относятся: силикон, пирекс, АБС-пластик, стекло и нержавеющая сталь.

При этом, подчеркнула специалист, на пористых материалах биологический материал может оставаться в порах, поэтому такие игрушки лучше использовать с презервативом. Среди таких материалов она перечислила латекс, резину, поливинилхлорид (ПВХ), термопластичную резину (TPR) и термопластичный эластомер (TPE).

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал способ корректно спросить партнера о венерических болезнях. По его словам, если в отношениях есть высокая степень взаимопонимания, о возможных заболеваниях можно поговорить спокойно. Однако диалог следует строить не в формате «доступ к телу через справку», что может показаться унизительным, а в формате взаимной заботы о здоровье друг друга.

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