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16:23, 30 сентября 2023Мир

Боррель неожиданно приехал в Одессу

Глава евродипломатии Жозеп Боррель неожиданно прибыл в Одессу

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель приехал в украинский город Одесса с неожиданным визитом. Об этом сообщается в X (бывший Twitter) европейского политика.

Он назвал Одессу красивым историческим городом и заявил, что она должна мелькать в заголовках «из-за ее яркой культуры и духа». Однако, как отметил Боррель, Одесса вместо этого оказывается в новостях из-за обстрелов.

«Евросоюз поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией», — сообщается в публикации главы евродипломатии.

Ранее Боррель заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать окончание «сонной сиесты» в расширении блока. Он отметил, что с 2013 года ни одна страна не вступала в ЕС, хотя восемь государств ожидали присоединения.

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